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Sivas'ta parkenin yıldızları ödüllendirildi

Sivas'ta parkenin yıldızları ödüllendirildi
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Sivas'ta düzenlenen Küçük Erkekler Futsal Müsabakaları tamamlandı. 08-11 Haziran'da Rıza Çalımbay Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada öğrenciler yeteneklerini sergiledi, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Sivas'ta düzenlenen Küçük Erkekler Futsal Müsabakaları sona erdi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Futsal İl Temsilciliği organizasyonunda gerçekleştirilen Küçük Erkekler Futsal Müsabakaları sona erdi.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen organizasyon, 08-11 Haziran'da Rıza Çalımbay Spor Salonu'nda yapıldı. Birçok okul takımının katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler hem yeteneklerini sergiledi hem de centilmence mücadele etti.

Heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Turnuvada başarılı olan ekiplerin kupa ve madalyaları, Badminton İl Temsilcisi Recai Topçu ile okul idarecileri tarafından takdim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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