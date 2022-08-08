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Sivas spor haberleri... Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

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Sivas spor haberleri... Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivas haberi: Demir Grup Sivasspor deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 Sezonu'nun 2'nci hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman dayanıklılık koşularıyla başladı. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz 13 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak.


Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor

Adana Demirspor Sivasspor Spor Haberler

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