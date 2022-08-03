Sivas spor haberleri: Sivasspor'un forma göğüs sponsoru Bitexen oldu

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, yeni sezon için Sivasspor'un forma göğüs sponsoru oldu.

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, Sivasspor ile devam eden forma kol ve çorap sponsorluk anlaşmasını bir adım ileri taşıdı. 2022-2023 futbol sezonunu kapsayacak forma göğüs sponsorluk anlaşması Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katılımıyla düzenlenen bir imza töreni ile hayata geçirildi.

İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRİYORUZ

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Bitexen olarak hem Token arzı hem de çalıştığımız her kulübe sponsor olarak futbol ve basketbol olmak üzere kulüplerimize önemli düzeyde finansman desteği sağladık. Ayrıca amatör takımları ve kadın futbolunu da desteklemeyi ihmal etmedik. Bu takımlarımıza da hatırı sayılır finansman ve malzeme desteği sağladık. Spor alanındaki vizyonumuzla geniş yelpazede paydaşlara destek sağlamak ve teknolojik alt yapımızın gücünü kullanabileceğimiz alanlarda kaynak yaratmak her zaman faaliyetlerimiz kapsamında olacak. Türk futbolunun güzide kulüplerinden Sivasspor ile devam eden forma kol ve çorap sponsorluğumuz vardı. Yeni sezon için forma göğüs sponsoru olarak bu iş birliğimizi daha da geliştiriyoruz. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere emeği geçen herkese katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise yapılan iş birliğinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz sezon Bitexen ile başladığımız birlikteliğimiz bu sezon da göğüs sponsorluğu ile birlikte daha da güçlenecek. Sadece sponsorluk alanında değil geçtiğimiz sezondan itibaren teknolojinin farklı alanlarında güzel projeleri hayata geçiriyoruz. Destekleri için tüm Bitexen ailesine teşekkür ediyoruz. Bitexen sponsorluğunda yeni sezonda büyük başarılara imza atmak en büyük hedefimiz. Bu sponsorluk her iki taraf için de hayırlı oldun" ifadelerini kullandı.