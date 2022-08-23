Sivas haber! Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür Spor Haberleri Edinilen Sivas haberine göre DG Sivasspor, takımdan ayrılan 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi. DG Sivasspor, takımdan ayrılan 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi. Sivasspor, Beşiktaş ile anlaşan Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür etti. Konuyla ilgili Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için BeşiktaşJimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekleriçin teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kerem Atakan Kesgin Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

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