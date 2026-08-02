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Sivas GSB spor okullarında yaz coşkusu

Sivas GSB spor okullarında yaz coşkusu
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Sivas Gençlik ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir, GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları kapsamında devam eden yaz dönemi antrenmanlarını ziyaret ederek sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi.

Sivas Gençlik ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir, GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları kapsamında devam eden yaz dönemi antrenmanlarını ziyaret ederek sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi.

Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları kapsamında düzenlenen yaz dönemi antrenmanları tüm hızıyla devam ediyor.

Sivas Gençlik ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir, farklı branşlarda gerçekleştirilen antrenmanları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında güreş, atletizm, hentbol, jimnastik, voleybol, halter, basketbol, judo, taekwondo, tenis ve okçuluk branşlarında eğitim gören sporcular ile antrenörlerle bir araya gelen Demir, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antrenman sahalarında sporcularla sohbet eden Demir, yaz spor okullarının çocukların ve gençlerin hem sportif gelişimine hem de sosyal becerilerine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın yoğun katılımla devam ettiğini belirterek, "GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilen antrenman ziyaretlerimiz devam ederken, tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılı ve verimli bir yaz dönemi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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