Şırnaklılar A Milli Takımın Final Maçını Dev Ekranda İzledi

Şırnaklılar A Milli Takımın Final Maçını Dev Ekranda İzledi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı maçı, Şırnak'ta dev ekrandan izleyen vatandaşlar büyük bir heyecan yaşadı. Maç sonrası A Milli Takım'ın kaybetmesiyle üzüntü hakim oldu.

Şırnaklı vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı maçı dev ekrandan izledi.

A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı maçı Valilik tarafından kurulan dev ekranda Şırnaklı vatandaşlar izleme keyfi yaşadı. Vatandaşlar müsabakayı heyecanla takip etti. Bazı vatandaşlar çocukları ile birlikte alana gelerek final müsabakasını izledi. A Milli Takım'ın maçı kaybetmesiyle alanı dolduran vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. - ŞIRNAK

