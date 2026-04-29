Şırnak'ta sporun mimarları bir araya geldi

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il ve ilçelerde görev yapan antrenörlerle stratejik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, kentin spor potansiyelini zirveye taşıyacak yeni yol haritası belirlendi.

Şırnak'ın spor vizyonunu güçlendirmek ve sahadaki çalışmaları koordine etmek amacıyla düzenlenen geniş katılımlı toplantı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din başkanlığında yapıldı. Toplantıya Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı ile il genelinde görev yapan çok sayıda antrenör katıldı. Toplantıda konuşan İl Müdürü Fedai Din, antrenörlerin sporun tabana yayılmasındaki kritik rolüne vurgu yaptı. Din, Şırnak'ın spor alanındaki başarısında antrenörlerin emeğinin ve özverisinin en büyük paya sahip olduğunu belirterek, "Biz büyük bir aileyiz. Sahadaki emeğin en güçlü temsilcileri olan antrenörlerimizle birlikte ortak bir hedef için yürüyoruz" dedi.

Toplantı kapsamında Şırnak ve ilçelerindeki spor tesislerinin durumu, branş bazlı sporcu sayıları ve devam eden projeler masaya yatırıldı.

Yetkililer, sporun her dalında Şırnak'ın adını duyurmak için koordineli çalışmaların artarak süreceğini kaydetti. - ŞIRNAK

