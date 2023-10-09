Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi ile Şenoba beldesi arasında devrilen askeri araçta bulunan 2 personel yaralandı.

Uludere'den Şırnak istikametinde giden askeri araç, ıslak ve kaygan olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araç içerisinde bulunan 2 asker yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. - ŞIRNAK