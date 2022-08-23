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Şırnak spor haberleri: Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu kattı

Spor Haberleri

Şırnak spor haberleri: Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu kattı

Şırnak spor haberi | Axa Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Voleybol Takımı, pasör çaprazı Julien Winkelmuller, orta oyuncu Kemal Kayhan ve libero Çağatay Durmuş'u transfer etti.

Axa Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Voleybol Takımı, pasör çaprazı Julien Winkelmuller, orta oyuncu Kemal Kayhan ve libero Çağatay Durmuş'u transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Develi Belediyespor'da forma giyen 28 yaşındaki Çağatay Durmuş, Spor Toto'da oynayan 39 yaşındaki Kemal Kayhan ve Arkas Spor'da görev alan 28 yaşındaki Julien Winkelmuller ile birer yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her üç oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor

Kemal Kayhan voleybol Sigorta Spor Haberler

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