Sırbistan'da soğuk duş! Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Kızılyıldız'a diş geçiremedi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonuçla grupta lider çıkma şansını kaybederken, 2. sırada tur atlama ihtimalini ise son maça bıraktı.