Sırbistan'da soğuk duş! Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Kızılyıldız'a diş geçiremedi
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonuçla grupta lider çıkma şansını kaybederken, 2. sırada tur atlama ihtimalini ise son maça bıraktı.
Kızılyıldız ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Stadion Rajko Mitic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
TUR SON MAÇA KALDI
Karşılaşmada Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Katai ve 64. dakikada Pesic kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 39. dakikada Bakasetas'tan geldi. Bu sonuçla Kızılyıldız, gruptan çıkma yolunda Trabzonspor'un önünde avantajı yakaladı.
GRUPTA 3. SIRADAYIZ
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 puanda kalan Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. Temsilcimiz gruptan çıkmak için gelecek hafta oynanacak Ferencvaros maçından 3 puan çıkararak, Kızılyıldız'ın puan kaybetmesini bekleyecek.