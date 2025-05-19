Sir Sicoma Monini Perugia, 2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ni Kazandı

Sir Sicoma Monini Perugia, 2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ni Kazandı
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İtalyan voleybol takımı Sir Sicoma Monini Perugia, Polonya'nın Lodz kentindeki finalde kupayı kazanarak tarih yazdı. En değerli oyuncu Simone Giannelli oldu.

2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Sir Sicoma Monini Perugia Voleybol Takımı, kupasını aldı.

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Sir Sicoma Monini Perugia'nın İtalyan pasörü Simone Giannelli, dörtlü finalin en değerli oyuncusu seçildi.

Turnuvada 3'üncü sırayı alan Jastrzebski Wegiel, 2'nci olan Aluron CMC Warta Zawiercie ve şampiyonluğa ulaşan Sir Sicoma Monini Perugia'nın oyuncuları ile başantrenörlerine madalyaları verildi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez zirveye çıkan İtalyan kulübünün kaptanı Giannelli, şampiyonluk kupasını, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ve Polonya Voleybol Federasyonu Başkanı Sebastian Swiderski'den aldı.

Büyük coşku yaşayan oyuncular ve teknik heyet, kupayla taraftarları selamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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