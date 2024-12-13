Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor Maçında İlk Yarı 0-0 Berabere Sona Eredi
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında gerçekleştirilen Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor arasındaki maçın ilk yarısı, her iki takımın da gol atamaması sonucu 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar, Seferi, Puscas
Net Global Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Koita, Turgunbeov, Poungouras, Charisis, Rodrigues, Manaj
Sarı kart: Dk. 43 Celustka (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
26. dakikada topla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
30. dakikada Mohammed'in ceza alanı önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.