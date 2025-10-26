Haberler

Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig 11. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Brazao ve Ali Habeşoğlu'ndan geldi.

?Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Güçer, Çağrı Yıldırım

Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Mert Yılmaz), Musah Muhammed, Fredy (Dk. 90 Ege Birsel), Ahmet Aslan (Dk. 87 Dimitrov), Brazao (Dk. 87 Yusuf Sertkaya), Celal Dumanlı (Dk. 68 Ali Habeşoğlu), Seferi

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Güray Vural (Dk. 76 Caner Cavlun), Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Dk. 62 Rotariu), Ahmet Emin Engin (Dk. 62 Bruno), Eyüp Akcan (Dk. 90 Ali Kaan Güneren), Fofana, Koita (Dk. 90 Eysseric)

Goller: Dk. 51 Brazao, Dk. 79 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 4 Celal Dumanlı, Dk. 7 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
