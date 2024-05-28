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Sinop'ta Uçurtma Şenliği Düzenlendi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde ilkokul ve anaokulu öğrencileri uçurtmalarını uçurarak yarıştı. Dereceye giren öğrencilere para ödülü ve teşekkür belgesi verildi. Kaymakam, Belediye Başkan Vekili ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de öğrencileri tebrik etti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Daylı Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilçedeki ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin yarıştığı etkinlikte 27 yarışmacı uçurtmalarını uçurarak, dereceye girmek için yarıştı.

Jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrencilere para ödülünün yanı sıra teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinliğe katılan Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Ayşenur Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan da öğrencileri tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Spor

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