Singo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Singo, yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun "sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama" tespit edildiğini bildirdi.
ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLDİ
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.
3-4 HAFTA YOK
Wilfried Singo, yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Derbinin 19. dakikasında savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Singo, sol arka üst adalesinde sorun yaşamış ve 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bırakmıştı.