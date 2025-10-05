Haberler

Singo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Singo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Singo, yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun "sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama" tespit edildiğini bildirdi.

ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.

3-4 HAFTA YOK

Wilfried Singo, yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Derbinin 19. dakikasında savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Singo, sol arka üst adalesinde sorun yaşamış ve 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bırakmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (4)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Yırtılır tabi abi sen sanki driplingin üst düzeyde bir ileri oyuncusuymuş gibi taaa rakip kale diplerinde gezer durur topa koşarsan ciğeri yine yırtılır. Futbol oyunlarında bile her zaman defans oyuncuların hızı ve dripling seviyesi düşük olur. Hayırdır sana ne oluyor da durmadan rakip kale civarında cirit atıyorsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMaksut HAYTA:

Beşiktaş maçında yenilsek nolacak okan hocam yorgun oyuncuları koruyabilirdin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

G*te geldi askimiz hepimiz saskiniz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Yırtıla yırtıla büyüyecek GS

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
