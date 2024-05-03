Üye Girişi
Haberler

Sinema Genel Müdürlüğü, Galatasaray-Fenerbahçe maçından görüntüler paylaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1960 yılında Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1960 yılında Galatasaray- Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler paylaştı.

Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 117. yaşı kutlu olsun" ifadesi kullanılarak, 1960'ta Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Hasan Polatkan Kupası maçından görüntüler yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Galatasaray Fenerbahçe Kültür Sinema Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title