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Sinan Kaloğlu: 'Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu'

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bandırmaspor maçının ardından beklenmedik bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, takımın iyi hazırlandığını ve her şeyi yaptıklarını söyledi.

- Sinan Kaloğlu : "Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bandırmaspor müsabakasının ardından, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Kazanmak için aslında her şeyi de yaptık. İyi de hazırlandık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Kazanmak için aslında her şeyi de yaptık. İyi de hazırlandık. Yani ilk yarı bireysel hata yaptığımız dakikaya kadar aslında takım iyiydi. İyi de pozisyonlarımız vardı. Yani beklediğimiz, çalıştığımız kurguları da sahada gördük. Bu iş biliyorsunuz sonuç oyunu. Maalesef kale önünde girdiğimiz pozisyonları ya da final paslarını çok iyi değerlendiremediğimiz için her hafta aynı şekilde iyi oynarken gol atamıyoruz ve bireysel hatadan da gol yiyoruz. Bugün de öyle oldu. Yani rakibimiz savunma ağırlıklı, savunmayı düşünerek geldi buraya. Doğrudur, haklı. Yenilmemek için sahaya çıktı. Biz de ikinci yarı tüm riskleri aldık. Açıkçası bir ara üç forvet, dört forvet, ne varsa artık sahanın içindeydik. Ama yine pozisyonlarımız var, direkten dönen pozisyonumuz var, verilmeyen bir penaltımız var" dedi.

"Bir şekilde sahaya çıkıp sonuç almamız lazım"

Takım olarak zor bir süreç geçirdiklerini aktaran Kaloğlu, "Rakiplerin moral motivasyonuyla bizimki aynı değil. Ben bu kulübün teknik direktörüyüm. Camianın şu an içinde bulunduğu durum hepimizi üzüyor ve belirsizlik var. Şimdi seçim dönemindeyiz. Futbolcularıma hep şunu söylüyorum. Aylardır belki para alamıyorsunuz, bir belirsizlik var, doğru. Bunlar etkiliyor. Futbolcuyu da etkiliyor. Ama bir şekilde sahaya çıkıp sonuç almamız lazım. Çünkü bu camiada her şey düzelebilir. Maalesef bu zaman uzadıkça çocukların da o motivasyonu kayboluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Sinan Kaloğlu Spor Güncel Haberler

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