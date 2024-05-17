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Siltaş Yapı Pendikspor, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

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Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi, galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak istiyor.

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

İstanbul temsilcisi, ligin geride kalan 36 maçlık bölümünde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonucunda 36 puan topladı. Son 2 maçını kazanmasına rağmen puan cetvelinde 19'uncu sırada bulunan Pendikspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak istiyor.

Son 4 maçında galibiyet alamayan MKE Ankaragücü ise sezonun 37. haftası öncesi 8 galibiyet, 15 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 39 puanla 15'inci sırada bulunuyor. Başkent temsilcisi, Pendikspor maçını kazanarak 2 puan üstünde bulunduğu düşme hattından uzaklaşmaya çalışacak.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere bitmişti.

Kaynak: AA / Spor

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