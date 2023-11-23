Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kadınlarla spor yaparak farkındalık oluşturdu

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, farkındalık oluşturmak amacıyla kadınlarla spor yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altunok, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzaladıkları protokol sonrası başlattıkları spor etkinliğine katıldı.

Antrenörler eşliğinde Turgut Özal Parkı'nda etkinliğe katılanlarla spor yapan Altunok, kadınlara egzersiz matı hediye etti.

Altunok, yaptığı açıklamada, belediye olarak kadınları müzik, tiyatro, edebiyat, hobi, meslek kursları ve turizm etkinlerinde olduğu kadar sportif aktivitelerde de yer almalarına teşvik ettiklerini kaydetti.