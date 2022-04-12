Şike imasında bulunan Diyarbekirspor'dan benzeri görülmemiş kadro dışı kararı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kalecisi Atakan Akyol'u kadro dışı bırakan TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor'un yaptığı açıklama gündem oldu. Diyerbekirspor'dan yapılan açıklamada kaleci Atakan Akyol'un Serik Belediyespor'la oynanan maçta yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtilirken hukuki sürecin başladığı ifade edildi.
Diyarbekirspor benzeri görülmemiş bir kadro dışı kararı alarak gündeme oturdu. Kulüp, kalecisi Atakan Akyol'un şüpheli goller yediğini belirterek kadro dışı kaldığını açıkladı.
"YEDİĞİ 2 GOL ŞÜPHELİ"
Diyarbekirspor'dan yapılan açıklamada, "10 Nisan tarihinde oynadığımız Serik Belediyespor maçı içerisinde ve maç sonrası yaptığımız analizlerimizde ligin 2. yarısında takımımıza katılan kalecimiz Atakan Akyol'un, yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri neticesinde kadro dışı bırakılması kararı alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli takibimiz, araştırmamız devam etmekle beraber, ilgili makamlarda hukuki süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Haberler.com - Spor