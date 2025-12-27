Siirt'te 5 kulvarlı tartan pist projeleri hayata geçiriliyor

Siirt merkezde 3 bin kişilik yeni tribün, antrenman salonları, atletizm çalışma alanları ve 5 kulvarlı tartan pist projeleri hayata geçiriliyor.

Kurtalan ilçesinde ise şehir tipi spor salonu, gençlik merkezi ve üniversiteye kazandırılacak yeni genç ofisle gençlere ve sporculara imkanlar sunulacak. Bu üç yatırım, Spor Toto Teşkilat Başkanlıyla imzalanan protokoller kapsamında kente kazandırılacak. - SİİRT