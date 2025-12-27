Haberler

Siirt'te 5 kulvarlı tartan pist projeleri hayata geçiriliyor

Siirt merkezde 3 bin kişilik yeni tribün, antrenman salonları, atletizm çalışma alanları ve 5 kulvarlı tartan pist projeleri hayata geçiriliyor. Ayrıca Kurtalan ilçesinde şehir tipi spor salonu ve gençlik merkezinin inşasıyla gençlere ve sporculara yönelik imkanlar sunulacak.

Kurtalan ilçesinde ise şehir tipi spor salonu, gençlik merkezi ve üniversiteye kazandırılacak yeni genç ofisle gençlere ve sporculara imkanlar sunulacak. Bu üç yatırım, Spor Toto Teşkilat Başkanlıyla imzalanan protokoller kapsamında kente kazandırılacak. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
