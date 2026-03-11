Haberler

Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı Haber Videosunu İzle
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geride bıraktığımız aylarda formasını giydiği Angers'ı ziyaret eden Sidiki Cherif, eski takım arkadaşlarına Fenerbahçe forması hediye etti.

Fenerbahçe'nin Samsun spor karşısında aldığı galibiyetin mimarı olan Fransız golcü Sidiki Cherif, Türkiye'nin ardından ülkesinde de gündem oldu.

ESKİ TAKIMINI ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 4 gole katkı yapan 19 yaşındaki Cherif, eski takımı olan Ligue 1 ekibi Angers'i ziyaret etti.

TÜM FUTBOLCULARA FENERBAHÇE FORMASI VERDİ

Soyunma odasına inen Cherif, takımdaki tüm oyunculara Fenerbahçe forması hediye etti. Genç futbolcunun eski takımı tarafından büyük bir gururla karşılandığı kameralara yansıdı.

EN İYİ 11'DE YER ALDI

Öte yandan Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe de kupürlerinde Cherif'e yer verdi. Haftalık olarak Fransa dışında oynayan Fransız oyunculardan kurulu bir 'en iyi ilk 11' seçim yapan L'Equipe editörleri, bu haftaki kadroda ileri uca Al Hilal forması giyen Karim Benzema'yı ve Fenerbahçe forması giyen Sidiki Cherif'i koydu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler

Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurum'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj