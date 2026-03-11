Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Fenerbahçe'nin Samsun spor karşısında aldığı galibiyetin mimarı olan Fransız golcü Sidiki Cherif, Türkiye'nin ardından ülkesinde de gündem oldu.

ESKİ TAKIMINI ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 4 gole katkı yapan 19 yaşındaki Cherif, eski takımı olan Ligue 1 ekibi Angers'i ziyaret etti.

TÜM FUTBOLCULARA FENERBAHÇE FORMASI VERDİ

Soyunma odasına inen Cherif, takımdaki tüm oyunculara Fenerbahçe forması hediye etti. Genç futbolcunun eski takımı tarafından büyük bir gururla karşılandığı kameralara yansıdı.

EN İYİ 11'DE YER ALDI

Öte yandan Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe de kupürlerinde Cherif'e yer verdi. Haftalık olarak Fransa dışında oynayan Fransız oyunculardan kurulu bir 'en iyi ilk 11' seçim yapan L'Equipe editörleri, bu haftaki kadroda ileri uca Al Hilal forması giyen Karim Benzema'yı ve Fenerbahçe forması giyen Sidiki Cherif'i koydu.