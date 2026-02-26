Samsunspor-Shkendija maçının ardından

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Samsunspor'a 4-0 yenilerek kupadan elenen Shkendija'nın teknik direktörü Jeton Bekjiri, ilk golden sonra morallerinin bozulduğunu söyledi.

Bekjiri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'u tebrik etti.

İlk yarıda çok iyi olduklarını anlatan Bekjiri, "İlk golden sonra moralimiz bozuldu. Bence biz bayağı iyi oynadık. Ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Penaltıdan sonra ister istemez takımın morali düştü. Tabi ki bu sonuç bizim için iyi olmadı." dedi.

Artık bu maçtan sonra Avrupa'dan elendiklerini anlatan Bekjiri, "Bizim için bu maç da yeni bir deneyimdi. Bundan sonra kendi ligimizde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Ben inanıyorum ki bundan sonra kendi ligimizde iyi sonuçlar bizi beklemektedir." ifadesini kullandı.

Bekjiri, Samsun'da olmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Samsunspor ciddi bir rakipti bizim için. Yenilenerek buradan ayrılıyoruz. Buradan güzel ders çıkartacağız." şeklinde konuştu.