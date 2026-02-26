Haberler

Samsunspor-Shkendija maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nden elenen Shkendija'nın teknik direktörü Jeton Bekjiri, Samsunspor'a 4-0 kaybettikleri maçta takımın ilk golden sonra moral kaybı yaşadığını belirtti. Bekjiri, ligde daha iyi sonuçlar almak için mücadele edeceklerini vurguladı.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Samsunspor'a 4-0 yenilerek kupadan elenen Shkendija'nın teknik direktörü Jeton Bekjiri, ilk golden sonra morallerinin bozulduğunu söyledi.

Bekjiri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'u tebrik etti.

İlk yarıda çok iyi olduklarını anlatan Bekjiri, "İlk golden sonra moralimiz bozuldu. Bence biz bayağı iyi oynadık. Ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Penaltıdan sonra ister istemez takımın morali düştü. Tabi ki bu sonuç bizim için iyi olmadı." dedi.

Artık bu maçtan sonra Avrupa'dan elendiklerini anlatan Bekjiri, "Bizim için bu maç da yeni bir deneyimdi. Bundan sonra kendi ligimizde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Ben inanıyorum ki bundan sonra kendi ligimizde iyi sonuçlar bizi beklemektedir." ifadesini kullandı.

Bekjiri, Samsun'da olmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Samsunspor ciddi bir rakipti bizim için. Yenilenerek buradan ayrılıyoruz. Buradan güzel ders çıkartacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu!

Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos! Oturuma ara verildi
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler