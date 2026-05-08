Gençler ve Büyükler Shinkyokushin Avrupa Şampiyonası, Gürcistan'da başladı

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Shinkyokushin Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye 26 sporcu ile temsil ediliyor. 22 ülkeden 445 sporcunun katıldığı organizasyon, 10 Mayıs'a kadar devam edecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Batum kentindeki organizasyonda 22 ülkeden 445 sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye, şampiyonada 14 kadın ve 12 erkek olmak üzere toplam 26 sporcu ile temsil edilecek.

Ay-yıldızlı karateciler, 10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda kürsü hedefiyle tatamiye çıkacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
