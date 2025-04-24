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Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör'

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NBA play-off serisi ikinci maçında Houston Rockets'ın Golden State Warriors'ı 109-94 mağlup ettiği maçta maça double-double ile damga vuran Alperen Şengün'ün performansı, NBA efsaneleri Shaquille O'Neal ve Charles Barkley'i büyüledi.

Nba play-off'larında milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Houston, rakibini 109-94 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

ALPEREN'İ KİMSE TUTAMADI

Batı Konferansı 1. turunda Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı, 16 ribaunt ve 7 asistle double-double yaptığı maçtan 109-94 galip ayrılarak Warriors karşısında seriyi 1-1'e taşıdı.

O'NEAL: ''TÜRK TERMİNATÖR''

Maç sonu yorum yapan NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Alperen için, "Türk Terminatör'ün nasıl döndüğüne bakın! Adamım Dino Radja ile aynı seviyede olabilir. Dönüyor, dönüyor ve sol elle bitiriyor... Boyalı alanı domine ediyor." dedi.

BARKLEY: ''DÖNÜŞLERİ MÜKEMMELDİ''

Öte yandan yine NBA efsanelerinden olan bir diğer isim Charles Barkley, Alperen için, 'İtiraf etmeliyim ki Alperen'in bu kadar atletik olduğunu bilmiyordum. Birkaç smacı ve dönüşü vardı ki muhteşemlerdi!" sözlerini sarf etti.

PLAY-OFF MODUNU AÇTI

Alperen Şengün, çıktığı ilk 2 maçta 21.5 sayı, 12.5 ribaunt, 4 asist, 2.5 top çalma ve yüzde 51.5 saha içi isabeti ortalamaları yakaladı.

Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör'
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Videoyu izleseydik iyiydi

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