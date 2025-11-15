Shane Larkin'in sakatlık durumu belli oldu! Aylarca forma giyemeyecek
0:00/0:00
Anadolu Efes, Bayern Münih maçında sakatlanan Shane Larkin'in yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
- Shane Larkin'in sol kasık bölgesinde tendon yaralanması tespit edildi.
- Shane Larkin yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Anadolu Efes'e EuroLeague'de oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan Shane Larkin'den kötü haber geldi.
YAKLAŞIK 8 AY FORMA GİYEMEYECEK
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 hafta forma giyemeyecek.
TENDON YARALANMASI TESPİT EDİLDİ
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan ve tendon yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.