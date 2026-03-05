Haberler

Anadolu Efes'te Shane Larkin, parkeden 4-6 hafta daha uzak kalacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncusu Shane Larkin'in sakatlık nedeniyle 4-6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Başantrenör Pablo Laso, Larkin'in iyileşmesini beklediklerini belirtti.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, sakatlığı bulunan milli oyuncu Shane Larkin'in 4-6 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasık bölgesinden sakatlığı bulunan kaptanımız Shane Larkin'in planlı kontrol muayenesi Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan kapsamlı tetkiklerde oyuncumuz için yeni bir cerrahi muayeneye gerek bulunmadığı fakat kaptanımızın tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalması beklenen kaptanımızın tedavi süreci, sağlık ekibimiz ve teknik kadromuz tarafından periyodik olarak değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Başantrenör Pablo Laso ise Larkin'in sakatlığının takım için zor bir durum olduğunu söyleyerek, "Kaptanımız Shane Larkin'in yüzde yüz sağlıklı bir şekilde bizimle olmasını istiyor ve onun en kısa sürede aramıza katılmasını umuyorum. Bu süreçteki özverili çalışmaları için kulübümüzün sağlık ekibine, Shane Larkin'e ve kulüp organizasyonumuza da teşekkür etmek istiyorum. Kaptanımızı Türkiye Kupası'nda oynatmak için gayret gösterdik ancak bu mümkün olamadı. Takımımıza katıldığım dönemde de Shane Larkin'in bir süre sahalarda olamayacağını biliyordum. Şimdi en kısa sürede yeniden bizimle olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu