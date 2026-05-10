Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyon oldu
Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 yenerek 16. şampiyonluğuna ulaştı. Maçta Kriskiv, Silva ve Traore'nin golleri ile galip geldi.
Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dmitro Kriskiv'in 45+3 ve Isaque Silva'nın 55 ve 61, Lassina Traore'nin ise 67. dakikada attığı gollerle maçtan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkardı.
Ligin ikinci sırasındaki Polissya'nın 11 puan önünde bulunan Shakhtar Donetsk, 16. şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı