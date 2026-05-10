Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyon oldu

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dmitro Kriskiv'in 45+3 ve Isaque Silva'nın 55 ve 61, Lassina Traore'nin ise 67. dakikada attığı gollerle maçtan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkardı.

Ligin ikinci sırasındaki Polissya'nın 11 puan önünde bulunan Shakhtar Donetsk, 16. şampiyonluğuna ulaştı.