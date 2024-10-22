Ryan Kent'i Samandıra Tesisleri'nde tekme tokat dövmüşler

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve geçen sezonun ara döneminde lisansı çıkarılmayan Ryan Kent'in sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti. İngiliz futbolcu ile ilgili futbol dünyasını sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

TAKIM ARKADAŞININ KARISINA MESAJ ATMIŞ

Kent'in sezon ortasında sözleşmesinin feshedilmesi kafalarda soru işareti yaratırken, spor yorumcusu ve yazar Emre Bol'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Emre Bol, katıldığı bir Youtube programında İngiliz futbolcunun geçtiğimiz sezon takım arkadaşlarından birinin karısına mesaj attığını ve yaptığı ahlak dışı davranış nedeniyle Samandıra'da dayak yediğini ileri sürdü.

SAMANDIRA'DA TEKME TOKAT DÖVMÜŞLER

Emre Bol katıldığı yayında "Ryan Kent Fenerbahçe'de geçen sezon Yugoslav bir futbolcunun eşine mesaj atıyor. Bunu tekme tokat dövüyorlar tesislerde, Samandıra'da…" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 1 MAÇA ÇIKMIŞTI

Teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve buna rağmen takımda kalmayı tercih eden 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon sadece sarı-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano ile oynadığı müsabakada forma giyebildi. Kent, bu karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Geçen sezonun başında İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, sarı-lacivertli formayı toplamda 19 maçta giydi. Kent, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.