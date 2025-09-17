Seza Çimento Elazığspor'un Maç Biletleri Satışa Çıktı

12 Bingölspor'u konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor'da maç biletleri satışa sunuldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda 12 Bingölspor'u saat 18.00'de konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor'da maç biletleri satışa sunuldu. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre maç biletleri; Maraton Tribün 100, Kapalı Tribün 200 TL olarak belirlendi. Maç biletleri sadece stadyum girişindeki gişelerden temin edilebilecek ve kombine biletliler kartını göstererek içeri girebilecek. Bu maçta ayrıca kale arkası tribünler için bilet satışı yapılmayacak. - ELAZIĞ