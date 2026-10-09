Seza Çimento Elazığspor, Hatayspor maçı için 21 futbolcuyla Hatay'a gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Seza Çimento Elazığspor, 21 futbolcuyla Hatay'a gitti.

Hatayspor ile Nesine 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, bugün Hatay'a gitti. Hatay'a giden Elazığspor, maçın son çalışmasını Hatay'da yapacak ve konaklayacağı otelde kampa girip maç saatini bekleyecek.

Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un takdiriyle kadroda; "Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, Alp Ada Abay, İsmail Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Çam, Mert Örnek, Enes Soy ve Özkan Bal" yer aldı. Sakatlığı devam eden Kemal Rüzgar bu maçın da kadrosuna dahil edilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı