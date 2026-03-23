Elazığspor hata yapmak istemiyor

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 32. Haftası'nda Beykoz Anadolu'yu konuk edecek.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 32. Haftası'nda Seza Çimento Elazığspor, Beykoz Anadolu'yu ağırlayacak. Son 5 maçından 13 puanla ayrılan bordo-beyazlılar, play-off yarışında yeniden avantajlı konuma geçti, Elazığspor'da bu maç öncesi Hakan Yavuz sakat, Burak Altıparmak kart cezalısı.

Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya göre mücadeleyi Bursa Bölgesi'nden Klasman Hakemi Enver Aydın yönetecek. 24 Mart Salı günü saat 16.00'da başlayacak maça Elazığ Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ

