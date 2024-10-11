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Şeytanın aklına gelmez! Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar

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Bolivya, 2026 Dünya Kupası'na katılma hedefiyle iç saha maçlarını 4 bin metre yükseklikteki Villa Ingenio Stadyumu'na taşıdı. Bu karar, yüksek rakımın psikolojik ve fiziksel avantajını kullanmayı hedefleyen bir strateji olarak görülüyor.

Güney Amerika ülkesi Bolivya, 2026 Dünya Kupası'na katılma hedefiyle deniz seviyesinden 600 metre daha yüksek olan bir stadyuma taşındı.

La Paz'daki eski sahaları, deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin 600 metre yüksekte olmasıyla bilinirken, yeni sahaları El Alto'daki Villa Ingenio Stadyumu, 4 bin metreyi geçen rakımıyla dikkat çekiyor.

Yüksek rakım avantajıyla evinde her zaman zor bir rakip olan Bolivya, Dünya Kupası elemelerinde ilk beş maçında üç yenilgi alarak 10 takımlı grubun sondan ikinci sırasına geriledi. Bu olumsuz gidişat, Bolivya Futbol Federasyonu'nu radikal bir karar almaya itti.

Şeytanın aklına gelmez! Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

Yüksek Rakım Bolivya Dünya Spor

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