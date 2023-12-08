Melikgazi Kayseri Basketbol ile yollarını ayıran Sevgi Tonguç, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bodrum Basketbol ile anlaştı. Yeni takımıyla resmi sözleşme imzalayan Tonguç, yarınki maçta forma giyecek.

Sevgi Tonguç Melikgazi Kayseri Basketbol'dan ayrılarak Bodrum Basketbol'a transfer oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol ile yollarını ayıran Sevgi Tonguç Bodrum Basketbol'a transfer oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da ayrılık. Sarı kırmızılı takımın 2002 doğumlu oyuncusu Sevgi Tonguç takımdan ayrılarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bodrum Basketbol ile anlaştı. Yeni takımı ile resmi sözleşmeye imza atan Sevgi Tonguç ilk maçında yarın çıkacak.

Bodrum Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımız Melikgazi Belediyesi Kayseri Basketbol forması giyen Sevgi Tonguç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Yeni sporcumuza aramıza hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ