Sevenleri şokta! "Artık yoruldum" diyerek futbolu bıraktı

Sevenleri şokta! 'Artık yoruldum' diyerek futbolu bıraktı
Güncelleme:
Manchester City'nin unutulmaz Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, 40 yaşında futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Fernandinho, "Artık yoruldum. Futbolda beni motive edecek hiçbir şey kalmadı. Elimden gelen her şeyi başardım. Şimdi ailemle vakit geçirme zamanı" sözleriyle futbola veda etti.

  • Brezilyalı futbolcu Fernandinho 40 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.
  • Fernandinho Manchester City ile 5 Premier Lig şampiyonluğu ve 6 İngiltere Lig Kupası kazandı.
  • Fernandinho Brezilya Milli Takımı'nda 53 maçta 2 gol attı.

Manchester City'deki unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, 40 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"MOTİVASYONUM KALMADI"

Fernandinho, emeklilik kararını Brezilya basınına yaptığı açıklamayla duyurdu. 40 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Artık yoruldum. Bugün 30 dakika kadar koştum ve bitkin hissettim. Futbolda beni motive edecek hiçbir şey kalmadı. Elimden gelen her şeyi başardım. Şimdi ailemle vakit geçirme zamanı." sözleriyle futbola veda etti.

PARLAK KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Brezilya'da başlayan Fernandinho, en parlak dönemini Manchester City forması altında yaşadı. İngiliz ekibiyle, 5 Premier Lig şampiyonluğu, 6 İngiltere Lig Kupası gibi önemli başarılara imza attı. Şampiyonluklarla dolu yıllar geçirdiği Shakhtar Donetsk döneminde ise, 6 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Kupası, 1 UEFA Kupası kazanarak kulüp tarihine geçti. Son olarak ülkesinde Athletico Paranaense forması giyen Brezilyalı yıldız, hem Avrupa'da hem Güney Amerika'da başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Fernandinho, Brezilya Milli Takımı'nda 53 kez görev aldı ve bu maçlarda 2 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

İsmail Burak Uzun:

50 yaşındayken deseydin kral 40 az olmuş.

Aksaray:

çok gençti daha sebebi ne ki

