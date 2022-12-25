Servet değerinde teklifi reddeden Luis Suarez herkesi ters köşe yaptı! İşte yeni takımı

Dünyaca ünlü golcü Luis Suarez, Nacional takımından ayrılmasının ardından Brezilya'nın Gremio ekibi ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'in 18 ay için önerdiği 6 milyon euroluk teklifi reddeden Uruguaylı yıldız, Gremio ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Ülkesinin takımı Nacional ile yolları ayıran Uruguaylı golcü Luis Suarez'in yeni takımı Gremio oldu. 35 yaşındaki golcü, Brezilya ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'in 18 ay için önerdiği 6 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Luis Suarez, kararını Gremio'dan yana verdi. Deneyimli futbolcu, Brezilya ekibi ile 2024 yılına dek anlaşmaya vardı.

ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ OLDU

Luis Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atarak takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.