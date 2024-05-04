Sermet Çınar, Avrupa Okçuluk Federasyonu Gençler ve Gelişim Kurulu'na seçildi
Türkiye Milli Takım Antrenörü Sermet Çınar, Avrupa Okçuluk Federasyonu Gençler ve Gelişim Kurulu'na seçildi. Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Okçuluk Federasyonu olağan genel kurulu Almanya'nın Essen kentinde yapıldığı bildirildi. Açıklamada, Sermet Çınar'ın genel kurulda oy çokluğuyla gençler ve gelişim kuruluna seçildiği belirtildi.
Türkiye Milli Takım Antrenörü Sermet Çınar, Avrupa Okçuluk Federasyonu Gençler ve Gelişim Kurulu'na seçildi.
Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Okçuluk Federasyonu olağan genel kurulu Almanya'nın Essen kentinde yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, Sermet Çınar'ın genel kurulda oy çokluğuyla gençler ve gelişim kuruluna seçildiği belirtildi.