Trendyol 1. Lig: Serikspor: 0 Sivasspor: 1
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Serikspor, sahasında ağırladığı Özbelsan Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü 85. dakikada Manaj'dan geldi.
Stat: Serik İsmail Oğan
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Batuhan Bıyıklı, Oğuzhan Kocaçoban
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Sertan Taşın dk. 75), Selim Dilli (Şeref Özcan dk. 88), Castro, Nwachukvu (Sadygov dk. 88), Skvvortsov, Burak Asan (Emre Nefiz dk. 75), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Adeola dk. 75)
Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Manaj, Okoronkwo (Bekir Turaç Öke dk. 89), Kamil Fidan (Avramovskı dk. 73), Mert Çelik (Özkan Yiğiter dk. 85), Mehmet Fevzi Yıldırım, Ethemi (Paluli dk. 85), Yusuf Cihat Çelik
Gol: Manaj (dk. 85) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Nalepa (Serikspor), Manaj, Okan Erdoğan, Appindangoye (Sivasspor) - ANTALYA