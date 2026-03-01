Haberler

Trendyol 1. Lig: Serikspor: 0 Sivasspor: 1

Trendyol 1. Lig: Serikspor: 0 Sivasspor: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Serikspor, sahasında ağırladığı Özbelsan Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü 85. dakikada Manaj'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Serikspor, sahasında Özbelsan Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Batuhan Bıyıklı, Oğuzhan Kocaçoban

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Sertan Taşın dk. 75), Selim Dilli (Şeref Özcan dk. 88), Castro, Nwachukvu (Sadygov dk. 88), Skvvortsov, Burak Asan (Emre Nefiz dk. 75), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Adeola dk. 75)

Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Manaj, Okoronkwo (Bekir Turaç Öke dk. 89), Kamil Fidan (Avramovskı dk. 73), Mert Çelik (Özkan Yiğiter dk. 85), Mehmet Fevzi Yıldırım, Ethemi (Paluli dk. 85), Yusuf Cihat Çelik

Gol: Manaj (dk. 85) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Nalepa (Serikspor), Manaj, Okan Erdoğan, Appindangoye (Sivasspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Savaş oraya da sıçradı! Ülkeden kaçmak için havalimanına akın ettiler
Gençlerbirliği ve Kayserispor yenişemedi

Taraftarın gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor