Serikspor, stoper Cengiz Demir'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Hatayspor'dan Cengiz Demir'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Hatayspor forması giyen Cengiz Demir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesine yer verildi.

24 yaşındaki savunma oyuncusu Cengiz Demir, bu sezon Hatayspor formasıyla 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 karşılaşmaya çıktı.