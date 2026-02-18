Haberler

Trendyol 1. Lig : Serikspor: 2 Çorum FK: 3

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig 26. haftasında Serikspor, sahasında Çorum FK'ya 3-2 mağlup oldu. Maçta golleri Jetmir Topalli ve Cengiz Demir (Serikspor) ile Mame Thiam ve Burak Çoban (Çorum FK) kaydetti.

Trendyol 1. Lig 26. haftada Serikspor, sahasında Çorum FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Stat: Serik İsmail Ogan

Hakemler: Gürcan Hasova, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Serikspor: Veysel Sapan, Aleksandr Martynov, Cengiz Demir, Selim Dilli, Bilal Ceylan (Skvorhsov dk. 85), Alan Montes, Caner Cavlun (Christian Nwacukwu dk. 61), Burak Asan, Michal Nalepa (Adeola dk. 84), Sami Gökhan Altıparmak, Jetmir Topalli (Şere Özcan dk. 85)

Yedekler: Sertan Taşkın, Baha Karakaya, Mehmet Demirözü, Mücahit İbrahimoğlu, Emre Nefiz, Anıl Koç

Teknik Direktör: Mustafa Boran

Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Oğuz Gürbulak dk. 46), Yusuf Erdoğan ( Burak Çoban dk. 46), Moreira, Arda Hilmi Şengül (Attamah dk. 84), Alfredo Ribeiro (Ahmed Ildız dk. 71), Mame Thiam, Segovia (Aleksic dk. 84), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş

Yedekler: Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, İbrahim Zubairu, Kerem Kalafat, Hasan Akınay

Teknik Direktör: Halit Eroğlu

Goller: Jetmir Topalli (dk. 23), Cengiz Demir (dk. 39) (Serikspor), Mame Thiam (dk. 32 pen.), Burak Çoban (dk. 49), Burak Çoban (dk. 52) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Burak Asan, Selim Dilli (Serikspor) Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Arda Şengül (Çorum FK) - ANTALYA

