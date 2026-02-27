Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti
İki kadın arkadaşıyla restorandan çıkarken görüntülenen Sergen Yalçın, fotoğraf çektirmek isteyen valeye "Arabamı alabilir miyim?" diyerek tepki gösterdi.
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iki kadın arkadaşıyla gittiği restorandan çıkışta objektiflere yansıdı.
- Restoran çıkışında vale, Sergen Yalçın'la fotoğraf çektirmek istedi.
- Sergen Yalçın, vale'nin fotoğraf çektirme talebine 'Arabamı alabilir miyim?' diyerek karşılık verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iki kadın arkadaşıyla gittiği restorandan çıkışta objektiflere yansıdı. Mekân çıkışında kameraları fark eden Yalçın'ın yanındaki isimlerin yeniden içeri yöneldiği görüldü.
"ARABAMI ALABİLİR MİYİM?"
Bu sırada bahşiş aldığı belirtilen vale, Yalçın'la fotoğraf çektirmek istedi. Talebe tepki gösteren deneyimli teknik adamın, "Arabamı alabilir miyim?" diyerek karşılık verdiği duyuldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yaşanan anlar gündem oldu.