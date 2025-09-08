Sergen Yalçın raporu verdi: 3 ayrılık, 3 transfer
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetime takımın transfer ihtiyaçlarını belirleyen bir rapor sundu. Yalçın'ın raporu doğrultusunda, 3 oyuncunun bileti kesilirken, transfer yapılacak pozisyonlar da netleşti.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta Cengiz Ünder transferinin ardından çalışmalar tam gaz devam ediyor.
3 OYUNCU DAHA AYRILACAK
BeIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Siyah-beyazlı yönetime kadro planlamasıyla ilgili yeni bir rapor sundu. Bu rapor doğrultusunda Siyah-beyazlılarda 3 oyuncunun daha takımdan gönderileceği belirtildi.
ÜÇ BÖLGEYE TRANSFER İSTİYOR
Öte yandan takımdan gönderilecekler kadar takıma katılacak yeni transferler de merak ediliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle sol kanat, merkez orta saha ve sağ bek bölgelerine takviye istediği belirtildi. Siyah-beyazlılarda 1 ya da 2 transferin 48 saat içerisinde sonuçlanması bekleniyor.