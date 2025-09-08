Sergen Yalçın raporu verdi: 3 ayrılık, 3 transfer

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Cengiz Ünder transferinin ardından çalışmalar tam gaz devam ediyor.

3 OYUNCU DAHA AYRILACAK

BeIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Siyah-beyazlı yönetime kadro planlamasıyla ilgili yeni bir rapor sundu. Bu rapor doğrultusunda Siyah-beyazlılarda 3 oyuncunun daha takımdan gönderileceği belirtildi.

ÜÇ BÖLGEYE TRANSFER İSTİYOR

Öte yandan takımdan gönderilecekler kadar takıma katılacak yeni transferler de merak ediliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle sol kanat, merkez orta saha ve sağ bek bölgelerine takviye istediği belirtildi. Siyah-beyazlılarda 1 ya da 2 transferin 48 saat içerisinde sonuçlanması bekleniyor.