Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetimin, dünyaca ünlü bir yıldız için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR" DEMİŞTİ

Sergen Yalçın, Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından transfer sürecine dair önemli ipuçları vermişti. Deneyimli teknik adam, "Görüştüğümüz oyuncular var. Serkan Reçber temasta. 4-6 arasında transfer yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM JADON SANCHO

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın özellikle istediği isim Jadon Sancho oldu. Yaz transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen İngiliz yıldız için bu kez daha somut adımlar atıldığı belirtildi.

DÜZENLİ FORMA ŞANSI ARIYOR

Kiralık olarak Aston Villa'ya giden Jadon Sancho'nun burada da aradığını bulamadığı, düzenli forma şansı yakalayabileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi. Bu durumun Beşiktaş'ın elini güçlendirdiği kaydedildi.

SAVUNMA VE BEK HATTI DA GÜNDEMDE

Beşiktaş yönetimi, Jadon Sancho'nun yanı sıra savunma hattını da güçlendirmeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların stoper için Emmanuel Agbadou, sol bek için ise Jaouen Hadjam, Lautaro Blanco ve Lucas Piton isimlerinden birini kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.