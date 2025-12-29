Haberler

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal'ın Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı aradığı iddiası gündem oldu. Yalçın'ın telefonu "Kimsin?" diyerek açtığı ve "20 dakika sonra arayacağım" demesine rağmen geri dönüş yapmadığı öne sürüldü.

  • Necip Uysal'ın Sergen Yalçın'ı telefonla aradığı ve Yalçın'ın 'Kimsin?' diyerek telefonu açtığı iddia edildi.
  • Sergen Yalçın'ın Necip Uysal'a '20 dakika sonra arayacağım' dediği ve geri dönüş yapmadığı öne sürüldü.
  • Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde 466 resmi maçta oynadı, 6 gol attı ve 19 asist yaptı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Necip Uysal'ın Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı aradığı sırada yaşanan diyalog, siyah-beyazlı camiada şaşkınlık yarattı.

"KİMSİN?" DETAYI ŞAŞIRTTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre Necip Uysal, Sergen Yalçın'ı telefonla aradı. Sergen Yalçın'ın telefonu "Kimsin?" diyerek açtığı, Necip Uysal'ın ise "Hocam, ben sizinle konuşmak istiyorum" dediği aktarıldı. Haberde, Yalçın'ın "Necip, ben seni 20 dakika sonra arayacağım" diyerek telefonu kapattığı ve geri dönüş yapmadığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ KARİYERİNDE 466 MAÇ

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 21 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal, kulüp kariyerinde toplam 466 resmi karşılaşmaya çıktı. Deneyimli futbolcu bu süreçte 6 gol atarken 19 asist yaptı.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Yalçın doğru söylemiş kimsin ki kulübede kaybolmuş birisin .

Haber YorumlarıEMEKLİ ÖĞRETMEN:

vefasızlar...

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Necip Beşiktaş'ı sömürdü yedi bitirdi.. kazandığı paralarla 10 apartman rahat diker .. ne faydası vardı hiç .. kovmak için geç bile kaldınız.

