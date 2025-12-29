Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Necip Uysal'ın Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı aradığı sırada yaşanan diyalog, siyah-beyazlı camiada şaşkınlık yarattı.

"KİMSİN?" DETAYI ŞAŞIRTTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre Necip Uysal, Sergen Yalçın'ı telefonla aradı. Sergen Yalçın'ın telefonu "Kimsin?" diyerek açtığı, Necip Uysal'ın ise "Hocam, ben sizinle konuşmak istiyorum" dediği aktarıldı. Haberde, Yalçın'ın "Necip, ben seni 20 dakika sonra arayacağım" diyerek telefonu kapattığı ve geri dönüş yapmadığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ KARİYERİNDE 466 MAÇ

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 21 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal, kulüp kariyerinde toplam 466 resmi karşılaşmaya çıktı. Deneyimli futbolcu bu süreçte 6 gol atarken 19 asist yaptı.