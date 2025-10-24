Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı'ya dikti

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunda sağ kanatta görev alabilecek hızlı bir oyuncu isteyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, ilk talebini yönetime sundu.

SERGEN YALÇIN YUSUF SARI'YI İSTİYOR

Bu doğrultuda Sergen Yalçın, RAMS Başakşehir forması giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı'yı kadrosunda görmeyi çok istediğini yönetime iletti. Siyah-beyazlı yönetim ile görüşen deneyimli hoca, 'Çok beğendiğim bir oyuncu. İki kanatta da oynama özelliği var. Alabileceğimiz en iyi yerli futbolcu.' dedi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Bu gelişmeler üzerine Beşiktaş yönetimi, devre arası transfer döneminde 26 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayacak. Siyah-beyazlıların milli oyuncu için takas formülünü masaya yatıracağı ve transferi bu formülle bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 2 asist yaptı.