Haberler

Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı'ya dikti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı'ya dikti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadrosunda sağ kanatta görev alabilecek hızlı bir oyuncu istiyor. Buna göre Sergen Yalçın, RAMS Başakşehir'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Sarı'nın transferini Siyah-beyazlı yönetimden istedi.

  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'den Yusuf Sarı'yı transfer etmek istiyor.
  • Yusuf Sarı 26 yaşında ve sağ kanat oyuncusu olarak görev yapıyor.
  • Beşiktaş yönetimi, Yusuf Sarı için devre arasında temaslara başlayacak ve takas formülünü değerlendirecek.
  • Yusuf Sarı bu sezon 11 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunda sağ kanatta görev alabilecek hızlı bir oyuncu isteyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, ilk talebini yönetime sundu.

SERGEN YALÇIN YUSUF SARI'YI İSTİYOR

Bu doğrultuda Sergen Yalçın, RAMS Başakşehir forması giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı'yı kadrosunda görmeyi çok istediğini yönetime iletti. Siyah-beyazlı yönetim ile görüşen deneyimli hoca, 'Çok beğendiğim bir oyuncu. İki kanatta da oynama özelliği var. Alabileceğimiz en iyi yerli futbolcu.' dedi.

Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı'ya dikti

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Bu gelişmeler üzerine Beşiktaş yönetimi, devre arası transfer döneminde 26 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayacak. Siyah-beyazlıların milli oyuncu için takas formülünü masaya yatıracağı ve transferi bu formülle bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 2 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

De get Sergen senden de ne köy olur kasaba azim yok bir kere

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Hani Beşiktaş kontra oynamazdı. Yakışmadı Sergen hoca

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Raylarda video çeken çocuk, trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Sosyal medya sonu oldu! 15 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.