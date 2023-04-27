Söyledikleri taraftarı bile şaşırttı! Fenerbahçe'de Sergen Yalçın dönemi mi başlıyor?

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın adı son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu. Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı ve Ali Koç'un takımı Sergen Yalçın'a emanet edeceği konuşulurken, deneyimli hocadan konuya ilişkin açıklama geldi. Takımın başında Jorge Jesus varken görüşme yapmanın doğru olmayacağını belirten Yalçın'ın, Portekizli hocanın olası ayrılığı ve teklif gelmesi durumunda görüşebileceğinin sinyallerini vermesi dikkat çekti.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği merak konusu. Son günlerde adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılan Sergen Yalçın'dan bomba bir açıklama geldi.

"YAZ PLANLAMASINI HENÜZ YAPMADI"

Gazeteci Serdar Sarıdağ, YouTube kanalından paylaştığı videoda Sergen Yalçın ile görüştüğünü belirtti. Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın, Çeşme'de tatil yapıyor, yakın zamanda dönecek. Yaz planlamasını henüz yapmadı çünkü önümüzdeki sezon için bir takımla anlaşma ihtimali var. O nedenle yaz planlamasını yapmıyor. Eğer bir takımla anlaşırsa tamamen tatilden öte işlerine konsantre olacak. Zaten ekibi ve kendisi ligi takip ediyor." dedi.

"TAKIMIN HOCASI VARKEN GÖRÜŞME YAPMAM DOĞRU DEĞİL"

Sarıdağ Fenerbahçe'den Sergen Yalçın'a henüz bir teklif olmadığını belirtirken, "Sergen Hoca şu an için bunların konuşulmasından rahatsız. Takımın başında Jesus var. Hoca diyor ki, 'Bir takımın başında hocası varken, benim gidip görüşme yapmam doğru olmaz'" ifadelerini kullandı.