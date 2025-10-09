Haberler

Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldız oyuncusunu daha gözüne kestirdi. Başarılı hoca, Sarı-lacivertlilerde fazla süre alamayan Çağlar Söyüncü'nün transfer edilmesi yönünde isteğini yönetime bildirdi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den kadrosuna istediği ve transferi tamamlanan Cengiz Ünder'in ardından Sarı-lacivertlilerin bir yıldızına daha göz dikti.

YENİ HEDEF ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Devre arasında stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de fazla süre bulamayan Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek istiyor. Başarılı hocanın, Siyah-beyazlı yönetime rapor verdiği ve Çağlar'ın transfer edilmesini istediği öğrenildi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Bu gelişme doğrultusunda Serdal Adalı yönetiminin harekete geçerek tıpkı Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi Çağlar Söyüncü için de kiralama teklifi sunup transferi bitirmeyi hedefleyeceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon sadece 5 maça çıkan Çağlar, bu maçlarda 1 asistlik performans sergiledi.

