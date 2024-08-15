Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

Teknik adam olarak son kez Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran deneyimli antrenör Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe bir süre ara verdi ve yeniden ekran başına geçti.

HOCALIĞA YİNE ARA VERDİ

Kısa süre önce yayın hayatına başlayan Ekol TV, son olarak Sergen Yalçın'ı da kadrosuna kattı. Sergen Yalçın yeniden medyaya atılmaya karar verdi.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR

Başarılı antrenör Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde teknik direktörlük teklifi gelmesi halinde ayrılma maddesi de bulunuyor.