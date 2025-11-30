Sergen Yalçın'dan Pozitif Yorumlar: 'Kazanmak Önemli'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, iyi bir oyunla kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kazanmak önemli. Zor bir süreçten geçiyoruz. Elimizden geldiğince oyuncularla beraber pozitif şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu zaman zaman oluyor zaman zaman olmuyor. Futbolun doğası budur. Bugün hem oyun hem skor çok pozitifti. Takım, maçın tamamında çok iyi bir oyun oynadı. Oyunun kontrolü bizdeydi. İyi bir hafta sonu oldu bizim için. Bizim de biraz morale ihtiyacımız var. Zor bir iş yapıyoruz. İşler iyi gitmediğinde çok fazla baskı yiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde Türkiye'den oyuncu almayacaklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Yazılan haberler yalan. Ne amaçla yazıldığını biliyorum. Çıkan isimler de, benim ağzımdan yapılan açıklamalar da yalan. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Görevimizi en iyi ve doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Başkan da bize destek oluyor. Yeni scout ekibi kurduk. Ekibimizle Avrupa'nın dört bir yanında çalışıyoruz. Artık transferde hata yapma lüksümüz yok. Hakkımda konuşulanların farkındayım. Görevi bırakmayacağım. Taraftar destek verdikçe buradayım. Ben de başkan da burada. Yeter ki taraftar destek versin. Sadece zamana ihtiyacımız var. Biraz değişiklik yaşayalım Beşiktaş çok iyi yere gelecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Taraftar hiç merak etmesin. Onlar arkamızda olmaya devam etsin, biz onları mahcup etmeyeceğiz."

Rafa Silva konusuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bireysel antrenman yapıyor tek başına. Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Bizim için bir sorun yok. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle bir alakası yok. Bir gün canı isterse kapımız açık, buyursun gelsin." dedi.

Jota Silva ve Cengiz Ünder'in performansına da değinen Yalçın, "Jota son 3-4 haftadır oyuna girince katkılar yapıyordu. İsteği, arzusu bizim için memnun edici. Bizim hiçbir oyuncuya art niyetimiz olamaz. Jota, oynadığı oyun ve katkısıyla formayı almayı hak etti. Hak eden oyuncuyu oynatıyoruz. Cengiz penaltı kaçırdı, morali bozuk ama oluyor bunlar futbolda. Oyuncuların istek arzusundan memnunuz. Ümraniye'de hava çok güzel, antrenmanlar eğlenceli geçiyor, herkes çok mutlu." diye konuştu.