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Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur

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Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından Sergen Yalçın, şampiyonluk tahminlerini paylaştı. Yalçın, "Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçı zor kazanır. Bu dediğimi de unutma. Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Galatasaray lig bitene kadar 4 puan kaybeder" dedi.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şanslarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"ARTIK KIRILGANLAR"

Ekol TV ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulunan Yalçın, " Galatasaray ; Bodrum, Eyüp ve Sivas 3'lüsünü kolay geçer. Son 4 maça geliriz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek son 4 maça Galatasaray, 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer.

Samsun maçı hiç kolay değil. Neden kolay değil? Samsun çok iyi zamanında olmayabilir, Galatasaray'da değil. Galatasaray çok iyi durumda değil. Artık kırılganlar, kaybettiler ve artık kırılganlar. Artık her yerde başlarına bir şey gelebilir.

Fenerbahçe ve Galatasaray içerideki maçları kazanırlar. Fenerbahçe kalan 9 maçın 5'ini kazanır. Burada 3-4 tane maç sallantıda. Trabzonspor maçı var, Beşiktaş maçı var, Başakşehir deplasmanı var. Belki Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanları biraz olabilir. Öbürlerini kazanır" dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Puan farkı hakkında da konuşan Yalçın, "Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin 9 maçı var. Galatasaray 8 maçın net söylüyorum 5 tanesini kazanır. Samsun, Trabzon ve Göztepe... 3 maçı var. Diğer maçları kazanır. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan sonra içeride Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir maçları zor. Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçı zor kazanır. Bu dediğimi de unutma. Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Galatasaray çünkü lig bitene kadar 4 puan kaybeder" dedi.

Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKemal Senel:

Yalama kına yakarsınız

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıYusuf İbrahim:

Niye her maç zorlandın hakemler onlara çalışıyorlar m.buyukeksi çok güzel miras bıraktı onlara ??????

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hastır pohhh.Gs önde olduğu için iplemiyor.yumurta kapıya dayansın yıkar geçer sen de bu dediğimi yaz kenara.

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